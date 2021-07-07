Олега Гладковського підозрюють у завданні збитків державі на загальну суму 17,44 млн гривень.

Господарський суд Дніпропетровської області визнав банкрутом ПрАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" екс-першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Щодо підприємства відктито процедуру ліквідації.

Як повідомляє Finbalance, ще 20 квітня суд затвердив реєстр вимог кредиторів компанії на 6,7 млрд грн. Зокрема, до реєстру увійшли вимоги:

Укрексімбанку - на 1,64 млрд грн

UniCredit Bank AG - 1,78 млрд грн

“Міжнародного інвестиційного банку” - 181,6 млн грн

“Саревін Інвестментс ЛТД” - 2,35 млрд грн

ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "БРІЗ" від імені якого діє ТОВ "КУА "Ф’южн Капітал Партнерз" - 385,8 млн грн

ТОВ "Автомобільна група "Богдан" - 349,8 млн грн

ТОВ "Фінансова компанія "Фінворк" - 5,9 млн грн

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Звертається увага на зв’язок деяких кредиторів із боржником. Зокрема, син Гладковського є міноритарним акціонером “Міжнародного інвестиційного банку”.

Ініціатором процедури банкрутства виступила компанія "Фінворк".

Справа Гладковського

Нагадаємо, Олега Гладковського підозрюють у завданні збитків державі на загальну суму 17,44 млн гривень. Справу вже направили в суд.

В ході досудового розслідування встановлено, що екс-посадовець РНБО використав надану йому владу та службове становище з метою отримання неправомірної вигоди структурою, в якій він та його близькі особи мають частку власності, а саме — ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

Він забезпечив невиключення з державного оборонного замовлення, попри невідповідність передбаченим урядом умовам, та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) у дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2", що входить до складу ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс". За даними слідства, фірмі незаконно переплатили 17,44 млн гривень.

Олега Гладковського називають близьким соратником та бізнес-партнером екс-президента Петра Порошенка.

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Автор: Дмитро Захаров