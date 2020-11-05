За добу криптовалюта подорожчала на 8,32% / фото УНІАН Володимир Гонтар
Сьогодні, 5 листопада, курс біткоїна піднявся на $1 000 у порівнянні з вчорашнім днем.
Про це свідчать дані сайту CoinDesk, що відстежує вартість криптовалют на різних біржах.
Читайте такожУ день виборів в США біткоїн піднявся до рекордного максимуму за останні роки
О 17:44 за Києвом 5 листопада курс біткоїн піднявся вище $15 000 - за добу криптовалюта подорожчала на 8,32%.
До цього останній раз криптовалюта торгувалася біля таких позначок на початку 2018 року.
Скріншот Coindesk
Скріншот Coindesk
Хронологія подій
- У лютому 2020 року на тлі падіння світових фондових ринків біткоїн впевнено зростав. 9 лютого ціна криптовалюти перетнула позначку в $10 000 вперше з жовтня 2019-го.
- Ціна кріптовалюти 13 березня впала на 32% до $3915, що було найнижчим показником з березня 2019 року.
- 11 травня 2020 року відбувся "халвинг" біткойна (BTC). Основне завдання цього механізму, закладеного в протокол роботи мережі блокчейна понад десять років тому - контролювати емісію криптовалюти та стримувати її інфляцію.
- Американські фондові індекси Dow Jones Industrial Average, Nasdaq і S&P 500 обвалилися на 9,5 відсотка за підсумками торгів 12 березня. Це стало рекордним падінням з 19 жовтня 1987 року, відомого як "чорний понеділок".
- Станом на 28 липня 2020 року в початку карантину біткоїн подорожчав втричі.
- Станом на 21 жовтня 2020 року курс біткоїна, який обвалився на початку вересня, досяг 12 291 долар за монету.
- 22 жовтня 2020 року вартість біткоїна піднялася до річного максимуму.
- 3 листопада 2020 року в день президентських виборів у США курс біткоїна піднявся вище $14 000.
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