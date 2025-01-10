Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 42,74 грн, євро – 44,05 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 10 січня, зріс на 18 копійок і становить 42,98 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінився і складає 44,55 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,38 грн, євро – за курсом 43,55 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у п'ятницю складає 42,74 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 10 січня складає 44,05 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п'ятницю, 10 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,28 грн/дол., тобто гривня послабилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником. Таким чином, долар знову оновив історичний максимум.

Офіційний курс євро на п'ятницю встановлений на рівні 43,56 гривні за один євро, тобто гривня знизилася на 13 копійок.

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,06 грн/дол., а продати долар можна за 42,95 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,50 грн/євро, курс продажу - 44,28 грн/євро.

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