Продати долар можна в середньому за курсом 41,30 грн, євро – 45,90 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 18 вересня, зріс на 10 копійок – до 41,80 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,30 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав також на 10 копійок і складає 46,50 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,90 грн за євро.

Який курс валют у Києві на сьогодні

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні зріс на 1 копійку і складає 41,81 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,71 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 5 копійок і складає 46,60 грн/євро (курс продажу – 46,42 грн/євро).

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Нацбанк встановив на 18 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,41 гривні за долар, таким чином, гривня послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 46,12 гривні за євро, тобто гривня послабилася на 11 копійок.

На думку члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, хоч зараз і розглядається імовірна девальвація гривні, але знімати достроково кошти і купувати валюту теж не варто. За його словами, вкладникам не потрібно достроково, до закінчення договору з банком, знімати кошти за депозитами і купувати валюту – це призведе до втрати відсотків і відсутності заробітку на зростанні курсу.

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