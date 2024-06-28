Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 40,82 грн, євро – 43,67 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 28 червня, знизився на 8 копійок – до 40,82 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і складає 44,00 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,22 грн, євро – за курсом 43,00 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінювався і складає 40,82 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 19 копійок – до 43,67 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п’ятницю, 28 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,54 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 43,35 грн/євро, тобто гривня послабилася на 4 копійки, порівняно з учорашнім курсом.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 7 копійок і складає 40,78 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,70 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 5 копійок – до 43,95 грн/євро (курс продажу – 43,80 грн/євро).

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що у липні курс валют коливатиметься в межах коридорів 40-41 грн/дол. та 43-45 грн/євро на міжбанку, а на готівковому ринку – 40-41,2 грн/дол. та 43-46 грн/євро.

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