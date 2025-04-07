Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,49 грн, а євро – 45,87 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 7 квітня, подешевшав на 6 копійок і становить 41,35 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 25 копійок до 45,85 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,75 гривні, а євро - за курсом 44,85 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок не змінився і складає 41,49 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 7 квітня, подешевшав до 45,87 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив 7 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,19 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 15 копійок, порівняно з попереднім показником. Щодо європейської валюти гривня також посилила позиції: офіційний курс євро на понеділок встановлений на рівні 45,55 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 30 копійок.

Готівковий курс долара до гривні в банках України 7 квітня знизився на 12 копійок і в середньому становить 41,43 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 40,83 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 40 копійок і складає 45,70 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45 гривень за євро.

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