Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 42,37 грн, євро – 44,05 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 2 січня, не змінювався і становить 42,40 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні також незмінний і складає 44,40 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,80 гривні, а євро – за курсом 43,40 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у четвер складає 42,37 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 2 січня, становить 44,05 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара в банках України 2 січня не змінився і в середньому становить 42,45 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,85 гривні за долар.

Середній курс євро сьогодні подешевшав на 10 копійок і становить 44,30 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,50 гривні за євро.

Голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук вважає, що протягом 2025 року послаблення гривні буде не більшим за 10-12%. За його словами, обіцяної іноземними партнерами фінансової допомоги на 2025 рік цілком достатньо для того, щоб Національний банк України міг перекривати дефіцит валюти на міжбанківському валютному ринку.

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