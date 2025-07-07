Курс гривні до євро встановлено на рівні 49,03 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 8 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,80 грн/дол., тобто гривня послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок установлено на рівні 49,03 грн, тобто гривня зміцнилася на 9 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,83/41,86 грн/дол., а євро - 49,08/49,11 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 7 липня подешевшав на 3 копійки і становить 41,92 гривні за долар, а курс євро подешевшав на 5 копійок і складає 49,50 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,32 гривні, а євро - за курсом 48,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становив 41,68 грн/дол., а продати долар можна було за курсом 41,65 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках складав 49,58 грн/євро, а курс продажу - 49,40 грн/євро.

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок 7 липня складав 108 796 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 540 220 грн.

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