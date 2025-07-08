Продати долар можна в середньому за курсом 41,50 грн, а євро – 48,88 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 8 липня, зріс на 8 копійок і складає 42,07 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,50 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні, в свою чергу, знизився на 7 копійок і складає 49,53 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,88 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,70 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,65 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,45 грн/євро, а курс продажу - 49,27 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок вівторка, 8 липня, складає 108 322 долари. У гривні її ціна сьогодні склала 4 525 570 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив 8 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,80 грн/дол., тобто гривня послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті Нацбанку, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок установлено на рівні 49,03 грн, тобто гривня зміцнилася на 9 копійок.

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