Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,67 грн, євро – 45,25 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 6 березня, знизився на 10 копійок і становить 41,65 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав одразу на 90 копійок і складає 45,00 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,05 гривні, а євро – за курсом 44,00 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у четвер подешевшав до рівня 41,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 6 березня, подорожчав до 45,25 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 6 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,37 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 22 копійки. Офіційний курс євро на четвер встановлений на рівні 44,25 гривні за один євро, тобто гривня втратила 37 копійок, порівняно з попереднім показником.

Аналітик Олексій Козирєв вважає, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах коридору від 41,10 до 42,10 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 41,30 до 42,05 грн/дол.

Курс євро, за його прогнозом, у банках коливатиметься в межах коридору купівель і продажів від 42,60 до 44,40 грн/євро, а в обмінниках фінкомпаній - від 42,70 до 44,30 грн/євро.

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