Курс гривні до євро зміцнився до 31,70 грн/євро.

Національний банк України на четвер, 29 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,86 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 31,70 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 8 копійок в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс:

100 USD США - 2686,28 (28 липня - 2690,6)

100 EUR – 3170,21 (28 липня - 3178,14)

Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,89/26,91 грн/дол., до євро - на рівні 31,75/31,78 грн/євро.

Курс на 29 липня:

Національний банк України на середу, 28 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,91 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Автор: Катерина Жирій