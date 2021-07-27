Курс гривні до євро зміцнився до 31,78 грн/євро.

Національний банк України на середу, 28 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,91 грн / дол., тобто гривня зміцнилася на 7 копійок порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 31,78 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 3 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс:

100 USD США - 2690,6 (27 липня - 2698,05)

100 EUR - 3178,14 (27 липня - 3180,87)

Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,86/26,88 грн/дол., до євро - на рівні 31,69/31,72 грн/євро.

Курс на 27 липня:

Національний банк України на вівторок, 27 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,98 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Автор: Катерина Жирій