Продати долар можна в середньому за курсом 37,70 грн, євро – 40,30 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України сьогодні, 27 вересня, зміцнився на 5 копійок – до 38,30 грн за долар.

Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні сьогодні зміцнився на 15 копійок і складає 41,05 грн за євро. Продати американську валюту сьогодні можна в середньому за курсом 37,70 грн за долар. Продати євро можна за курсом 40,30 грн за євро.

Курс валют в Україні

26 вересня "ПриватБанк" оприлюднив свіжий курс: курс готівкового долара до гривні подешевшав на 10 копійок – до 37,80 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові вчора подешевшав на 5 копійок і становив 41,10 грн за євро.

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За прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, цього тижня ситуація на готівковому ринку буде дзеркальною до попереднього тижня: коридор коливань буде на рівні 38,70-39,00 грн/$ та 41,7-42 грн/€.

За всіма ознаками, на думку експерта, цього тижня на готівковому ринку ситуація буде досить рівною, без особливих неочікуваних подій. За його словами, на оптимізм ринку впливатимуть два важливих фактори: повернення до більш-менш системної міжнародної фінансової допомоги Україні та створення воєнно-політичних умов для здійснення експорту агропродукції без участі країни-агресора.

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