Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,40 грн за дол.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 6 травня, зміцнився 1 копійку – до 37,80 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні посилився на 15 копійок - до 41,60 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,40 грн за дол., євро – 41,00 грн за євро.

Що буде з курсом в травні

Кандидат економічних наук Олександр Хмелевський прогнозує, що курс долара в Україні у травні може прямо залежати від політичної та військової ситуації в країні. Вартість валюти коливатиметься у межах 37-39 грн/дол. На готівковому ринку будуть спостерігатися певні коливання валютного курсу. Проте, значущої девальвації гривні у травні не очікується.

Відео дня

Директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько прогнозувала, що до 7 травня курс долара в Україні коливатиметься у межах коридору 37,4 - 38,1 гривні за долар.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко прогнозує, що ситуація на валютному ринку України в травні 2023 радикально не зміниться, проте можливе не велике зростання курсу євро.

Вас також можуть зацікавити новини: