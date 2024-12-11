Продати долар можна в середньому за курсом 41,40 грн, євро – 43,70 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 11 грудня, зріс на 10 копійок і в середньому становить 41,90 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,40 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і становить 44,30 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,70 грн за євро.

Який курс долара в Києві на сьогодні

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,90 грн/дол., що на 5 копійок вище за вчорашній показник, а продати долар можна за 41,84 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 12 копійок і складає 44,33 грн/євро, курс продажу - 44,15 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок середи, 11 грудня, складає 98 140,46 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 4 090 228,36 грн.

Курс валют в Україні - останні новини

Курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах від 41,20 до 42 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - у межах від 41,20 до 41,95 грн/дол., прогнозує аналітик Олексій Козирєв.

Курс євро, за його прогнозом, у банках коливатиметься в межах коридору купівель і продажів від 43,20 до 44,80 грн/євро, а в обмінниках фінкомпаній - від 43,30 до 44,70 грн/євро.

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