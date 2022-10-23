Курс гривні до євро становить 39,40 грн/євро.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва залишився на рівні попереднього дня - 40,70 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні також не змінився і становить 39,40 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,00 грн за дол., євро – 38,30 грн за євро.

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Нагадаємо, днем раніше, 22 жовтня, у банківських обмінниках Києва курс гривні до долара зміцнився на 10 копійок -до 40,70 грн/дол. щодо євро курс гривні ослаб на 5 копійок і становив 39,40 грн/євро.

А курс готівкового долара в "ПриватБанку" вчора подешевшав на 5 копійок – до 40,30 грн/дол. Курс євро до гривні подешевшав на 20 копійок – до 38,80 грн/євро.

Курс валют в Ураїні

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого, у перший день повномасштабного вторгнення Росії, Національний банк зафіксував офіційний курс на рівні 29,25 грн/дол.

21 липня НБУ послабив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

У проекті державного бюджету на наступний рік Кабінет міністрів передбачив середній курс гривні 42,2 грн/дол., а наприкінці 2023 року урядовці прогнозують його на рівні 50 грн/дол.

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