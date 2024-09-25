Курс гривні до євро встановлено на рівні 46,20 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 26 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,26 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася одразу на 11 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, послабилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 46,20 грн/євро, тобто гривня знизилася на 16 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,22/41,23 грн/дол., євро – 46,15/46,18 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара у "ПриватБанку" 25 вересня знизився на 5 копійок і складає 41,60 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і становить 46,60 грн за євро.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що долар щодо гривні буде тільки дорожчати до кінця 2024 року. За його словами, валюта може перевалити за позначку в 42 гривні. Експерт вважає, що стабільність і регулярність фінансування України з боку партнерів визначатиме, чи зможе Київ виконати бюджет на наступний рік.

При цьому аналітик Олексій Козирєв вважає, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах коридору від 40,90 до 41,85 грн/дол.

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