Продати долар можна в середньому за курсом 41,20 грн, євро – 44,20 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 6 березня, знизився на 10 копійок і в середньому становить 41,80 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,20 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав одразу на 67 копійок і складає 45,00 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,20 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,49 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,38 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,85 грн/євро, а курс продажу - 44,42 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок четверга, 6 березня, складає 91 308 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 3 770 970.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 6 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,37 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 22 копійки. Офіційний курс євро на четвер встановлений на рівні 44,25 гривні за один євро, тобто гривня втратила 37 копійок, порівняно з попереднім показником.

Минулого місяця гривня посилила тренд на укріплення до американської валюти та продовжує його на початку березня, розповіла член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько. За її словами, підвищений попит на іноземну валюту у січні був тимчасовим, сезонним явищем.

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