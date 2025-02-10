Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 10 лютого, залишився на попередньому рівні і в середньому становить 41,90 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,30 гривні за долар.
Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 2 копійки і складає 43,50 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,75 гривні за євро.
Який зараз курс в обмінниках
У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці зріс до 41,70 грн/дол., а продати долар можна за цим же курсом – 41,70 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 43,45 грн/євро, а курс продажу - 43,25 грн/євро.
Курс біткоїна до долара
Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок понеділка, 10 лютого, складає 97 467 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 067 100.
Курс валют в Україні – останні новини
Національний банк України встановив на 10 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 41,47 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 2 копійки.
Щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, послабилася: офіційний курс євро на понеділок встановлений на рівні 43,03 гривні за один євро, тобто гривня знизилася на 5 копійок.