Продати долар можна в середньому за курсом 41,30 грн, а євро – 42,75 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 10 лютого, залишився на попередньому рівні і в середньому становить 41,90 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,30 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 2 копійки і складає 43,50 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,75 гривні за євро.

Який зараз курс в обмінниках

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці зріс до 41,70 грн/дол., а продати долар можна за цим же курсом – 41,70 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 43,45 грн/євро, а курс продажу - 43,25 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок понеділка, 10 лютого, складає 97 467 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 067 100.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 10 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 41,47 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 2 копійки.

Щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, послабилася: офіційний курс євро на понеділок встановлений на рівні 43,03 гривні за один євро, тобто гривня знизилася на 5 копійок.

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