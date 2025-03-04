Продати долар можна в середньому за курсом 41,38 грн, євро – 43,20 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 4 березня, зріс на 7 копійок і в середньому становить 42,00 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,38 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 17 копійок і складає 43,95 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,20 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,70 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,60 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 43,90 грн/євро, а курс продажу - 43,70 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок вівторка, 4 березня, складає 83 080 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 3 442 260 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 4 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,59 грн/дол., тобто гривня послабилася на 16 копійок.

Офіційний курс євро на вівторок встановлений на рівні 43,54 гривні за один євро, тобто гривня втратила 43 копійки, порівняно з попереднім показником.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що протягом першої декади березня валютний ринок житиме переважно за принципами лютого.

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