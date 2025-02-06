Продати долар можна в середньому за курсом 41,45 грн, євро – 43,10 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 6 лютого, знизився на 7 копійок і в середньому становить 42,00 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,45 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 9 копійок і складає 43,79 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,10 грн за євро.

Який курс долара в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці знизилася до 41,67 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,65 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 43,65 грн/євро, курс продажу - 43,44 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок четверга, 6 лютого, складає 98 252 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 4 094 250 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 6 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 41,66 гривні за долар, тобто гривня зміцнилася на 10 копійок. Офіційний курс євро на четвер встановлений на рівні 43,41 гривні за один євро, тобто гривня знизилася на 29 копійок.

Аналітик Олексій Козирєв вважає, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах коридору від 41,40 до 42,30 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 41,50 до 42,20 грн/дол.

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