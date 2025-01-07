Різниця між готівковим і офіційним курсами в грудні становила близько 1%.

У грудні 2024 року чистий попит на безготівкову іноземну валюту в Україні зріс. На ситуацію вплинуло зростання бюджетних витрат та операції бізнесу наприкінці року.

"З огляду на необхідність компенсації збільшеного структурного дефіциту приватного сектору (переважно через сезонні чинники), а також з метою збереження стійкості валютного ринку, НБУ підвищив обсяги чистого продажу іноземної валюти до 5,3 млрд доларів", - ідеться в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ за січень 2025 року.

При цьому зазначено, що середньомісячний обмінний курс гривні в грудні девальвував на 1% з огляду на збільшення попиту на валюту. Зазначається, що різниця між готівковим та офіційним курсами в грудні становила близько 1%.

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"Для забезпечення стійкості валютного ринку та поступового сповільнення інфляції до цілі 5% НБУ в грудні підвищив облікову ставку до 13,5%", - зазначено у звіті.

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Станом на 1 грудня міжнародні резерви України становили 39,925 мільярда доларів. За даними НБУ, у листопаді вони зросли на 9,1%, що було зумовлено значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів та зменшенням обсягів чистого продажу валюти Нацбанку на валютному ринку.

У Центрі економічної стратегії зазначили, що в грудні НБУ продав 5,3 мільярда доларів із золотовалютних резервів на підтримку курсу гривні, що стало рекордом за всю історію.

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