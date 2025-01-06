Грудень також був місяцем рекордних надходжень іноземної фінансової допомоги.

У грудні Національний банк продав $5,3 млрд із золотовалютних резервів на підтримку курсу гривні, що стало рекордом за всю історію. Про це повідомляє Центр економічної стратегії (ЦЕС).

"За минулий місяць Національний банк в рамках валютних інтервенцій продав на ринку $5,3 млрд, а купив тільки $430 тис. Такий обсяг продажу валюти став абсолютним рекордом за весь час, перевищивши як минулі місяці повномасштабного вторгнення, так і попередні історичні піки під час коронакризи ($2,4 млрд у березні 2020) та російського вторгнення на сході України ($3,2 млрд у жовтні 2014)", - йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначили, що валютні інтервенції дозволяють НБУ забезпечувати відносну стабільність курсу: гривня девальвує, але помірними темпами.

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У грудні основною причиною великого продажу валюти стали рекордні місячні видатки загального фонду держбюджету - 492 млрд грн. У ЦЕС зазначили:

"Попереднього грудня 2023 року основне збільшення видатків припало на закупівлю зброї та боєприпасів, що вимагає більшого імпорту та витрат валюти. Ймовірно, цього грудня ситуація була схожою".

Грудень також був місяцем рекордних надходжень іноземної фінансової допомоги ($9,2 млрд). Завдяки цьому можна очікувати, що золотовалютні резерви, які в листопаді становили $39,9 млрд, залишаться на достатньому рівні.

Курс валют і міжнародні резерви

Національний банк України встановив на вівторок, 7 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,20 грн/дол., тобто гривня послабилася на 11 копійок, порівняно з попереднім показником. Таким чином, долар знову оновив історичний максимум.

Станом на 1 грудня міжнародні резерви України становили 39,925 млрд доларів. За даними НБУ, в листопаді вони зросли на 9,1%. Така динаміка була зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого, - зменшенням обсягів чистого продажу валюти Національним банком на валютному ринку.

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