Курс гривні до євро встановлено на рівні 44,96 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 15 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,20 грн/дол., таким чином, гривня незначно послабилася – на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, зміцнилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 44,96 грн/євро, тобто гривня зросла на 6 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,18/41,20 грн/дол., євро – 44,95/44,96 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара у "ПриватБанку" 14 жовтня залишився на рівні попереднього дня і складає 41,45 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також не змінився і становить 45,60 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні зріс на 4 копійки і складає 41,47 грн/долар в середньому, а продати долар можна за 41,40 грн. Курс готівкового євро в обмінниках зріс на 5 копійок і складає 45,60 грн/євро. При цьому курс продажу європейської валюти вставнолено на рівні 45,43 грн/євро.

При цьому інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, що курс долара та євро до кінця осені залишаться без змін. За його словами, якщо будуть коливання валюти, то незначні та малопомітні.

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