Євро встановив новий рекорд: офіційний курс валют на 21 серпня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 52,13 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 21 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,61 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 52,13 гривні за один євро, тобто гривня втратила 26 копійок. Цей показник став новим історичним максимумом курсу євро в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 16 червня – 52,04 грн).

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,60/44,63 грн/дол., а до євро - 52,12/52,14 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 20 серпня знизився на 4 копійки і складав 44,99 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,52 гривні за долар. Водночас середній курс євро до гривні подорожчав на 25 копійок і становив 52,40 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,69 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" знизився на 5 копійок і становив 44,85 гривні за долар, а курс євро подорожчав одразу на 45 копійок і складав 52,55 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,25 гривні, а євро - за курсом 51,55 гривні за одиницю іноземної валюти.

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