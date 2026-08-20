Євро встановив новий рекорд: офіційний курс валют на 21 серпня

Національний банк України встановив на п’ятницю, 21 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,61 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 52,13 гривні за один євро, тобто гривня втратила 26 копійок. Цей показник став новим історичним максимумом курсу євро в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 16 червня – 52,04 грн).

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,60/44,63 грн/дол., а до євро - 52,12/52,14 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 20 серпня знизився на 4 копійки і складав 44,99 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,52 гривні за долар. Водночас середній курс євро до гривні подорожчав на 25 копійок і становив 52,40 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,69 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" знизився на 5 копійок і становив 44,85 гривні за долар, а курс євро подорожчав одразу на 45 копійок і складав 52,55 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,25 гривні, а євро - за курсом 51,55 гривні за одиницю іноземної валюти.

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