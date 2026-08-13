Долар і євро подешевшали: свіжий курс валют в Україні

Продати долар можна в середньому за курсом 44,37 грн, а євро – 51,34 грн.

Курс долара до гривні в банках України у четвер, 13 серпня, знизився на 7 копійок і складає 45,04 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,37 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 13 копійок і становить 51,97 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,34 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,90 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,80 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,90 грн/євро, а курс продажу - 51,72 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 13 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,71 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 16 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,62 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 14 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що, попри традиційне для серпня нагнітання розмов про можливий обвал гривні, передумов для різких курсових змін наразі немає. Найімовірніше, цього тижня офіційний курс долара залишатиметься в межах 44,5–45 грн, а євро – 51–51,7 грн.

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