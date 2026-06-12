Нацбанк посилив гривню до долара: офіційний курс валют на понеділок

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,86 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 15 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,81 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 11 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня дещо послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,86 гривні за один євро, тобто гривня втратила 2 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,80/44,83 грн/дол., а до євро - 51,81/51,83 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 12 червня знизився на 11 копійок і складав 45,19 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,65 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подешевшав на 8 копійок і становив 52,27 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,63 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" знизився на 15 копійок і становив 45,10 гривні за долар, а курс євро подешевшав також на 15 копійок і складав 52,30 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,50 гривні, а євро - за курсом 51,30 гривні за одиницю іноземної валюти.

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