Нацбанк посилив гривню до долара: офіційний курс валют на понеділок

Національний банк України встановив на понеділок, 15 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,81 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 11 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня дещо послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,86 гривні за один євро, тобто гривня втратила 2 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,80/44,83 грн/дол., а до євро - 51,81/51,83 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 12 червня знизився на 11 копійок і складав 45,19 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,65 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подешевшав на 8 копійок і становив 52,27 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,63 гривні за євро. 

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" знизився на 15 копійок і становив 45,10 гривні за долар, а курс євро подешевшав також на 15 копійок і складав 52,30 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,50 гривні, а євро - за курсом 51,30 гривні за одиницю іноземної валюти.

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