'ПриватБанк' знизив ціни на валюту: свіжий курс долара і євро 12 червня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,25 грн, а євро – 52,36 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у п’ятницю, 12 червня, знизився на 15 копійок і становить 45,10 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав також на 15 копійок і складає 52,30 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 44,50 гривні, а євро - за курсом 51,30 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у п’ятницю залишився на рівні 45,25 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінився і складає 52,36 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 12 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,92 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 6 копійок, а долар відійшов від історичного максимуму.

Щодо євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,84 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 6 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 11 копійок і складає 45,19 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,65 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 8 копійок і становить 52,27 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,63 гривні за євро.

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