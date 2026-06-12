Валюта дешевшає наприкінці тижня: курс долара і євро у п’ятницю

Продати долар можна в середньому за курсом 44,65 грн, а євро – 51,63 грн.

Курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 12 червня, знизився на 11 копійок і складає 45,19 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,65 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 8 копійок і становить 52,27 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,63 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,90 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,78 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 52,20 грн/євро, а курс продажу - 52,00 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п’ятницю, 12 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,92 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 6 копійок, а долар відійшов від історичного максимуму.

Щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,84 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 6 копійок.

В інвестиційній компанії ICU погіршили прогноз щодо курсу долара на 2026 рік. Аналітики зазначають, що на ринку швидко зростає дисбаланс між попитом і пропозицією валюти, і тепер очікують, що курс становитиме 45,8 грн за долар замість раніше прогнозованих 45 гривень за долар.

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