НБУ посилив гривню до долара: офіційний курс валют на понеділок

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,13 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 29 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,86 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,13 грн за один євро, тобто гривня втратила 21 копійку.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,84/44,88 грн/дол., а до євро - 51,15/51,18 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 26 червня зріс на 5 копійок і складав 45,17 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,51 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні зріс на 3 копійки і становив 51,44 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,77 гривні за євро.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що липень навряд чи стане місяцем валютних сенсацій, на відміну від червня. Курс долара може залишатися поблизу 45 гривень і навіть ситуативно рухатися вище, але без ознак втратою гривні стійкості або контрольованості.

Вас також можуть зацікавити новини: