Валюта дорожчає наприкінці тижня: курс долара і євро в Україні 26 червня

Продати долар можна в середньому за курсом 44,51 грн, а євро – 50,77 грн.

Курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 26 червня, зріс на 5 копійок і складає 45,17 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,51 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 3 копійки і становить 51,44 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,77 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,95 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,85 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,50 грн/євро, а курс продажу - 51,30 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 26 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,92 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 50,92 грн за один євро, тобто гривня втратила 4 копійки.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий повідомив, що найближчими днями курс долара, ймовірно, перебуватиме в межах 44,6-45,25 гривні, а євро коливатиметься в діапазоні 51,5-52,5 гривні. Передумов для різких змін на валютному ринку наразі немає.

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