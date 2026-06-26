Валюта дорожчає наприкінці тижня: курс долара і євро в Україні 26 червня

Курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 26 червня, зріс на 5 копійок і складає 45,17 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,51 гривні за долар.
Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 3 копійки і становить 51,44 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,77 гривні за євро.
Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні
У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,95 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,85 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,50 грн/євро, а курс продажу - 51,30 грн/євро.
Курс валют в Україні – останні новини
Національний банк України встановив на 26 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,92 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.
Щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 50,92 грн за один євро, тобто гривня втратила 4 копійки.
Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий повідомив, що найближчими днями курс долара, ймовірно, перебуватиме в межах 44,6-45,25 гривні, а євро коливатиметься в діапазоні 51,5-52,5 гривні. Передумов для різких змін на валютному ринку наразі немає.