Американську валюту можна продати за курсом 36,60 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" 10 липня залишився на рівні попереднього дня - 37,20 грн за долар.

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 40,65 грн. Як передає кореспондент УНІАН, курс євро щодо гривні залишився на рівні попереднього дня - 40,95 грн/євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,60 грн/дол., євро – 39,95 грн/євро.

Що відбувається з курсом

Як повідомляв УНІАН, На початку липня курс долара в Україні обіцяє бути стабільним, але до кінця літа ситуація на валютному ринку може різко змінитися. Як прогнозує фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, все залежатиме від зернових угод та рішень НБУ.

Відео дня

Аналітик Олексій Козирєв прогнозує, що готівковий курс долара в Україні до середини липня у більшості кас банків перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 36,60 до 37,50 грн/дол.

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