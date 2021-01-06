Долар подешевшав до 28,28 гривні, а євро навпаки подорожчав до 34,91 гривні.

Національний банк України на понеділок, 11 січня 2021 року, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,28 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 12 копійок порівняно з попереднім показником.

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Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на 11 січня встановлено на рівні 34,91 гривні/євро, тобто гривня ослабла на 6 копійок порівняно з попереднім показником.

Офіційний курс

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 11 січня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США-2828,47 (6 січня – 2840,28)

100 EUR - 3490,9 (6 січня – 3484,6).

Курс на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,25/28,27 грн/дол., до євро - на рівні 34,85/34,88 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на середу, 6 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,40 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 3 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій