Курс долара подешевшав до 28,40 гривні, а курс євро до 34,85 гривні.

Національний банк України на середу, 6 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,40 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 3 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Читайте такожВідсьогодні в Україні збільшать мінімальну зарплатуЗгідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 34,85 гривні/євро, тобто гривня зміцнилася на 9 копійок в порівнянні з попереднім показником.

Офіційний курс

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 6 січня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2840,28 (5 січня – 2843,1)

100 EUR – 3484,6 (5 січня – 3493,89).

Курс на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,28/28,30 гривні/долар, до євро – на рівні 34,71/34,73 гривні/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на вівторок, 5 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,43 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 16 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій