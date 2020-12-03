Курс долара знизився до 28,30 гривні, а курс євро зріс до 33,40 гривні.

Національний банк України на п'ятницю, 4 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,30 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 14 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Читайте такожВперше з початку року українці купили валюти більше, ніж продали

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 34,40 гривні/євро, тобто гривня ослабла до євро на 8 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Офіційний курс

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 4 грудня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2830,38 (3 грудня – 2843,67)

100 EUR – 3440,47 (3 грудня – 3431,6)

Курс на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку України станом на 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,33/28,34 гривні/долар, до євро – на рівні 34,42/34,44 гривні/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на четвер, 3 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,44 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 12 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Жирій