Національний банк України на п'ятницю, 4 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,30 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 14 копійок у порівнянні з попереднім показником.
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Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 34,40 гривні/євро, тобто гривня ослабла до євро на 8 копійок у порівнянні з попереднім показником.
Офіційний курс
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 4 грудня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2830,38 (3 грудня – 2843,67)
100 EUR – 3440,47 (3 грудня – 3431,6)
Курс на міжбанку
На міжбанківському валютному ринку України станом на 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,33/28,34 гривні/долар, до євро – на рівні 34,42/34,44 гривні/євро.
Курс днем раніше
Національний банк України на четвер, 3 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,44 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 12 копійок у порівнянні з попереднім показником.
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