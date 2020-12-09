Курс гривні до євро зміцнився до 33,96 грн/євро.

Національний банк України на четвер, 10 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,04 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 33,96 грн/євро, тобто гривня зміцнилася до євро на 9 копійок в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

Нацбанк на 10 грудня, встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 28,04 (9 грудня - 28,08)

100 EUR - 33,96 (9 грудня - 34,05)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,04/28,06 грн/дол., до євро - на рівні 33,95/33,97 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на середу, 9 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,08 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 16 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій