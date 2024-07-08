Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 40,82 грн, євро – 44,44 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 8 липня, зріс на 5 копійок – до 40,95 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні зріс на 15 копійок і складає 44,40 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,35 грн, євро – за курсом 43,40 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і складає 40,82 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав на 19 копійок – до 44,44 грн.

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У валютних обмінниках Києва долар подорожчав одразу на 14 копійок і складає 40,98 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,88 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 20 копійок і складає 44,45 грн/євро (курс продажу – 44,30 грн/євро).

Національний банк України встановив на понеділок, 8 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,54 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 43,86 грн/євро, тобто гривня знизилася на 8 копійок, порівняно з курсом п’ятниці.

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