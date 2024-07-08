Продати долар можна в середньому за курсом 40,50 грн, євро – 43,70 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 8 липня, залишився на попередньому рівні і складає 40,95 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 40,50 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 10 копійок і складає 44,35 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,70 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав одразу на 14 копійок і складає 40,98 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,88 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 20 копійок і складає 44,45 грн/євро (курс продажу – 44,30 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на понеділок, 8 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,54 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 43,86 грн/євро, тобто гривня знизилася на 8 копійок, порівняно з курсом п’ятниці.

У червні обмінний курс гривні коливався в обох напрямках під дією ринкових чинників, проте протягом місяця переважав помірний девальваційний тиск, тобто певне послаблення національної валюти, йдеться у Макроекономічному та монетарному огляді НБУ.

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