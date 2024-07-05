Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,86 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 8 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,54 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта, в свою чергу, послабилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 43,86 грн/євро, тобто гривня знизилася на 8 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 40,58/40,60 грн/дол., євро – 43,94/43,95 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара у "ПриватБанку" 5 липня знизився на 10 копійок – до 40,90 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і складає 44,25 грн за євро.

За даними НБУ, на падіння курсу гривні у червні впливали, зокрема, активізація закупівель пального компаніями ПЕК перед потенційним підвищення акцизного податку та імпорт електроенергії через втрату низки генеруючих потужностей, а також збереження високої інтенсивності видатків бюджету.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що середина липня майже нічим не запам’ятається на валютному ринку, а коливання курсу долара відбуватиметься в рамках 40,4-40,7 грн.

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