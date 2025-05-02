Долар пішов вгору, євро знизився: свіжий курс валют у 'ПриватБанку'

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,84 грн, євро – 47,62 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 2 травня, подорочжав на 10 копійок і становить 41,80 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 5 копійок – до 47,60 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,20 гривні, а євро - за курсом 46,60 гривень за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у п'ятницю не змінився і складає 41,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 2 травня, також залишився незмінним і становить 47,62 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п'ятницю, 2 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,59 грн/дол., тобто гривня послабилася на 12 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс євро на п'ятницю установлено на рівні 47,08 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 9 копійок.

В період з 5 по 11 травня на валютному ринку зберігатиметься відносний спокій, коридор офіційного курсу перебуватиме на звичних показниках - 41,2-41,6 грн/дол.

За словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тараса Лєсового, крім цього, попит на валюту може знизитися через настання сезону здійснення податкових платежів.

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