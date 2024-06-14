Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 40,98 грн, євро – 44,25 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 14 червня, зріс на 10 копійок – до 41,05 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і складає 44,45 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,45 грн, євро – за курсом 43,45 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні зріс на 17 копійок – до 40,98 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні незмінний - 44,25 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар подорожчав на 12 копійок і складає 41,05 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,92 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні не змінився і складає 44,45 грн/євро (курс продажу – 44,28 грн/євро).

Національний банк України встановив на п’ятницю, 14 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,69 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 25 копійок, і цей показник став черговим історичним максимумом офіційного курсу долара в Україні. Офіційний курс НБУ щодо євро на сьогодні встановлений на рівні 43,89 грн/євро, тобто гривня послабилася на 36 копійок.

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