Курс валют в обмінниках та банках: євро різко підскочив

Продати долар можна в середньому за курсом 43,30 грн, а євро – 50,80 грн.

Курс долара до гривні в банках України у середу, 15 квітня, знизився на 2 копійки і складає 43,75 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,30 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 24 копійки і складає 51,57 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,80 гривні за євро.

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,60 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,50 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,40 грн/євро, а курс продажу - 50,20 грн/євро.

Національний банк України встановив на 15 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,50 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 6 копійок.

Щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,33 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила одразу 58 копійок. Цей показник став новим історичним максимумом курсу євро в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 19 лютого - 51,26 грн/євро).

Голова Секретаріату Ради підприємців при Кабміні, економіст Андрій Забловський, вважає, що зниження курсу долара сприяє його купівлі, але в незначній кількості і лише за вільні кошти, а не за рахунок продажу цінних паперів або депозитів.

