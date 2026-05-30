Apple готує потужне оновлення камер в iPhone 18 Pro: що чекає на користувачів

Головною родзинкою нових iPhone має стати основна камера зі змінною діафрагмою.

Apple готує для Pro-моделей iPhone 18 одне з найпомітніших оновлень камери за останні роки – і, судячи з витоків, воно обійдеться компанії вкрай дорого.

Як повідомляє авторитетний аналітик Мінг-Чі-Куо, основна камера iPhone 18 Pro отримає систему зі змінною діафрагмою та "рухомою" оптикою, яка надасть користувачам більш гнучкі налаштування експозиції та глибини різкості.

Такий механізм вже використовується в окремих Android-флагманах, але для iPhone це буде фактично дебют технології.

Головний нюанс – вартість. Виробництво нового 48-мегапіксельного модуля зі змінною діафрагмою обійдеться в 50% дорожче, ніж об'єктив з лінзами 7P, який використовується зараз в iPhone 17 Pro. Це помітне зростання собівартості, яке зазвичай майже завжди відбивається на ціні пристрою для користувача.

Проте, як стверджує джерело, Apple може піти проти звичної стратегії і не перекладати ці витрати на покупців. Компанія готова частково покрити збільшені витрати, щоб захопити максимальну частку ринку, поки Android-виробники в паніці переглядають ціни.

За інформацією 9to5Mac, Apple компенсує зростання витрат внаслідок підвищення цін на версії iPhone 18 Pro з об'ємом пам'яті 512 ГБ і вище. Це означає, що базові моделі залишаться відносно доступними (1099 і 1199 доларів), але більш просунуті подорожчають приблизно на $100.

Презентація iPhone 18 Pro і 18 Pro Max очікується восени 2026 року – разом з ними мають показати й перший складаний iPhone. А ось базовий iPhone 17, згідно з витоками, вийде лише навесні 2027 року.

ЗМІ пишуть, що Apple оможе прибрати MagSafe з майбутніх iPhone. Ідея полягає в тому, щоб прибрати вбудовані магніти з-під кришки і змусити людей купувати спеціальні фірмові чохли.

