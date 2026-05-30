Понад 40 смартфонів Xiaomi отримали новітню HyperOS: чи є ваш у списку

Xiaomi розпочала масове поширення HyperOS 3.1 для глобального ринку, і оновлення вже охопило близько 40 пристроїв із лінійок Xiaomi, Redmi та POCO, повідомляє Gizmochina.
Апдейт, заснований на базі Android 16, спочатку вийшов для обмеженої кількості пристроїв, а потім поступово почав поширюватися на інші смартфони. Зараз він доступний як для флагманів, так і для моделей бюджетного класу.
Оновлення HyperOS 3.1 вже доступне для цих пристроїв Xiaomi
- Xiaomi 17 Ultra
- Xiaomi 17
- Xiaomi 15T Pro
- Xiaomi 15T
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 14
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi Mix Flip
- Redmi Note 15 Pro+ 5G
- Redmi Note 15 Pro 5G
- Redmi Note 15 Pro 4GG
- Redmi Note 15 5G
- Redmi Note 15 4G
- Redmi Note 14 Pro 5G
- Redmi Note 14 Pro 4G
- Redmi Note 14 4G
- Redmi Note 14S
- Redmi Note 13 Pro+ 5G
- Redmi Note 13 Pro 5G
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi 15
- Redmi 15C 5G
- Redmi 13
- Poco F7 Ultra
- Poco F7 Pro
- Poco F6 Pro
- Poco F6
- Poco X8 Pro Max
- Poco X8 Pro
- Poco X7 Pro
- Poco X7
- Poco M8 5G
- Poco M7
- Poco M6 Pro
- Poco M6
HyperOS 3.1 приносить не тільки системні оптимізації, але й помітні візуальні зміни. Серед ключових нововведень – перероблений інтерфейс, покращена анімація та розширені можливості HyperIsland, який тепер вперше повноцінно працює і на планшетах.
Також з'явилася нативна підтримка AirPods – із Spatial Audio та іншими функціями, а система оновлень Super OTA прискорює встановлення патчів і зменшує кількість перезавантажень.
А вже влітку вийде абсолютно нова HyperOS 26 на базі Android 17. Зміна назви стане частиною маркетингової стратегії компанії, яка дозволить уніфікувати нумерацію HyperOS і синхронізувати її зі смартфонами.