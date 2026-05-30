Понад 40 смартфонів Xiaomi отримали новітню HyperOS: чи є ваш у списку

Після дебюту у Китаї апдейт приходить на глобальні версії пристроїв.

Xiaomi розпочала масове поширення HyperOS 3.1 для глобального ринку, і оновлення вже охопило близько 40 пристроїв із лінійок Xiaomi, Redmi та POCO, повідомляє Gizmochina.

Апдейт, заснований на базі Android 16, спочатку вийшов для обмеженої кількості пристроїв, а потім поступово почав поширюватися на інші смартфони. Зараз він доступний як для флагманів, так і для моделей бюджетного класу.

Оновлення HyperOS 3.1 вже доступне для цих пристроїв Xiaomi

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 15T

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14T

Xiaomi 14

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi Mix Flip

Redmi Note 15 Pro+ 5G

Redmi Note 15 Pro 5G

Redmi Note 15 Pro 4GG

Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15 4G

Redmi Note 14 Pro 5G

Redmi Note 14 Pro 4G

Redmi Note 14 4G

Redmi Note 14S

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro

Redmi 15

Redmi 15C 5G

Redmi 13

Poco F7 Ultra

Poco F7 Pro

Poco F6 Pro

Poco F6

Poco X8 Pro Max

Poco X8 Pro

Poco X7 Pro

Poco X7

Poco M8 5G

Poco M7

Poco M6 Pro

Poco M6

HyperOS 3.1 приносить не тільки системні оптимізації, але й помітні візуальні зміни. Серед ключових нововведень – перероблений інтерфейс, покращена анімація та розширені можливості HyperIsland, який тепер вперше повноцінно працює і на планшетах.

Відео дня

Також з'явилася нативна підтримка AirPods – із Spatial Audio та іншими функціями, а система оновлень Super OTA прискорює встановлення патчів і зменшує кількість перезавантажень.

А вже влітку вийде абсолютно нова HyperOS 26 на базі Android 17. Зміна назви стане частиною маркетингової стратегії компанії, яка дозволить уніфікувати нумерацію HyperOS і синхронізувати її зі смартфонами.

Вас також можуть зацікавити новини: