Понад 40 смартфонів Xiaomi отримали новітню HyperOS: чи є ваш у списку

Xiaomi розпочала масове поширення HyperOS 3.1 для глобального ринку, і оновлення вже охопило близько 40 пристроїв із лінійок Xiaomi, Redmi та POCO, повідомляє Gizmochina.

Апдейт, заснований на базі Android 16, спочатку вийшов для обмеженої кількості пристроїв, а потім поступово почав поширюватися на інші смартфони. Зараз він доступний як для флагманів, так і для моделей бюджетного класу.

Оновлення HyperOS 3.1 вже доступне для цих пристроїв Xiaomi

  • Xiaomi 17 Ultra
  • Xiaomi 17
  • Xiaomi 15T Pro
  • Xiaomi 15T
  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi 15
  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi 14T
  • Xiaomi 14
  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13
  • Xiaomi Mix Flip
  • Redmi Note 15 Pro+ 5G
  • Redmi Note 15 Pro 5G
  • Redmi Note 15 Pro 4GG
  • Redmi Note 15 5G
  • Redmi Note 15 4G
  • Redmi Note 14 Pro 5G
  • Redmi Note 14 Pro 4G
  • Redmi Note 14 4G
  • Redmi Note 14S
  • Redmi Note 13 Pro+ 5G
  • Redmi Note 13 Pro 5G
  • Redmi Note 13 Pro
  • Redmi 15
  • Redmi 15C 5G
  • Redmi 13
  • Poco F7 Ultra
  • Poco F7 Pro
  • Poco F6 Pro
  • Poco F6
  • Poco X8 Pro Max
  • Poco X8 Pro
  • Poco X7 Pro
  • Poco X7
  • Poco M8 5G
  • Poco M7
  • Poco M6 Pro
  • Poco M6

HyperOS 3.1 приносить не тільки системні оптимізації, але й помітні візуальні зміни. Серед ключових нововведень – перероблений інтерфейс, покращена анімація та розширені можливості HyperIsland, який тепер вперше повноцінно працює і на планшетах.

Також з'явилася нативна підтримка AirPods – із Spatial Audio та іншими функціями, а система оновлень Super OTA прискорює встановлення патчів і зменшує кількість перезавантажень.

А вже влітку вийде абсолютно нова HyperOS 26 на базі Android 17. Зміна назви стане частиною маркетингової стратегії компанії, яка дозволить уніфікувати нумерацію HyperOS і синхронізувати її зі смартфонами.

