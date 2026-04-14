Євро оновив історичний максимум: Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу

Національний банк України встановив на середу, 15 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,50 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 6 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,33 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила одразу 58 копійок. Цей показник став новим історичним максимумом курсу євро в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 19 лютого - 51,26 грн/євро).

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,50/43,53 грн/дол., а до євро - 51,32/51,33 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 14 квітня подорожчав на 4 копійки і складав 43,77 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43,25 гривні за долар. Середній курс євро до гривні подорожчав на 8 копійок і складав 51,33 гривні за євро, а продати європейську валюту можнабуло за курсом 50,60 гривні за євро.

Пр цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" зріс на 10 копійок і становив 43,80 гривні за долар, а курс євро в банку подорожчав на 5 копійок і складав 51,25 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 43,20 гривні, а євро - за курсом 50,25 гривень за одиницю іноземної валюти.

