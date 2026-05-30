Bloomberg: Падіння дрона РФ в Румунії оголило критичну проблему НАТО

Після інциденту в Румунії експерти та політики заговорили про критичні прогалини в системах виявлення й перехоплення дронів на східному фланзі НАТО.

Падіння російського ударного безпілотника на житловий будинок у Румунії стало черговим сигналом про те, що Європа залишається вразливою перед сучасною війною дронів, попри понад чотири роки бойових дій біля кордонів ЄС і НАТО, пише Bloomberg.

Унаслідок інциденту в портовому місті Галац, розташованому приблизно за 20 кілометрів від українського кордону, поранення отримали жінка та її 14-річна дитина. Румунська влада назвала подію "серйозною та безвідповідальною ескалацією" з боку Москви.

Втім, за останні роки вторгнення безпілотників у повітряний простір країн ЄС та НАТО перетворилися на регулярне явище. Румунія від початку повномасштабної війни зафіксувала вже 47 таких випадків. Подібні інциденти також відбувалися в Польщі, Фінляндії, Латвії, Литві та Естонії.

Відео дня

Колишній заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що ситуація демонструє серйозні прогалини в обороні східного флангу Альянсу:

"Затримки у засвоєнні уроків протягом останніх чотирьох років та брак військового і технологічного обладнання створюють вразливість, яку необхідно негайно усунути".

Старі системи не встигають за новою війною

Однією з головних проблем є те, що сучасні ударні дрони летять на малих висотах і часто залишаються непомітними для традиційних радарів.

Румунські військові повідомили, що безпілотник, який впав у Галаці, був виявлений радарами, після чого в повітря підняли винищувачі F-16. Однак апарат знизився настільки низько, що фактично уникнув перехоплення.

Тимчасовий прем'єр-міністр Румунії Ілліє Боложан визнав, що можливості країни залишаються обмеженими. Він заявив:

"Реакція Румунії на оборону була обмежена рівнем обладнання".

Криза довіри

Експерти попереджають, що проблема виходить далеко за межі військових технологій. Вона зачіпає довіру громадян до гарантій безпеки НАТО.

Юлія Джоя, директорка Чорноморської програми вашингтонського Інституту Близького Сходу, вважає, що регулярні проникнення російських дронів ставлять незручне питання для Альянсу.

"Якщо російські безпілотники можуть неодноразово входити в повітряний простір Румунії, досягати населених пунктів і все одно уникати перехоплення, громадяни неминуче запитають, чи гарантії безпеки НАТО діють на практиці", – зазначила вона.

Країни східного флангу вже почали прискорено модернізувати захист. Польща створює масштабну інтегровану систему боротьби з дронами. Латвія планує розгорнути спеціальні антидронові підрозділи на кордоні. Литва та Естонія змінюють законодавство, щоб оператори критичної інфраструктури могли самостійно збивати або глушити безпілотники.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після інциденту заявила, що це "чергова червона лінія", яку було перетнуто, а канцлер Фрідріх Мерц наголосив на необхідності посилення східного флангу НАТО.

Фахівці попереджають, що війна в Україні стала полігоном для стрімкого розвитку безпілотних технологій. Росія та Україна постійно вдосконалюють свої дрони, а традиційні системи ППО дедалі частіше виявляються занадто дорогими або неефективними для боротьби з дешевими безпілотниками.

Інцидент в Румунії - головні новини

29 травня російський безпілотник впав на багатоповерховий житловий будинок у румунському місті Галац. Він влучив у дах будинку та вибухнув, двоє мешканців отримали поранення.

На тлі цієї події Румунія висилає головного консула та закриває консульство у Констанці.

Аналітики військового порталу Defence Express пишуть, що удар російського "Шахеда" по якомусь цивільному об’єкту в Румунії був лише питанням часу. Однак Румунія, як член НАТО, має добре підготовлену систему ППО, і мала усі можливості збити дрон.

Вас також можуть зацікавити новини: