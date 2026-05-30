Сьогодні уряд змінить правила бронювання: що передбачено

Серед іншого, щоб працівника можна було забронювати, його зарплата має бути не нижчою за три "мінімалки".

Сьогодні Кабінет міністрів має розглянути постанову про зміну низки процесів щодо бронювання співробітників критичних підприємств. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк (фракція "Голос") у Telegram.

Він оприлюднив основні зміни щодо бронювання, які мають винести на засідання Кабміну. Серед них:

Підвищення зарплатної планки: щоб працівника можна було забронювати, його зарплата має бути не нижчою за мінімальну, помножену на 3,0 (раніше було 2,5). Те саме стосується критерію середньої зарплати для визнання підприємства критично важливим. Виняток – державні й комунальні підприємства та низка інших, вони лишаються на старих умовах.

Пільга для прифронтових підприємств (для підприємств, що фактично працюють на територіях бойових дій, можливих бойових дій або тимчасово окупованих, зберігається старий коефіцієнт 2,5. Тобто для них планку не піднімають).

Обов’язок підприємств самим скасовувати "зайве" бронювання (якщо підприємство перевищило ліміт кількості заброньованих, керівник зобов’язаний протягом 10 робочих днів подати через портал Дія заяву про анулювання бронювання. Раніше формулювання було м’якшим ("вживати заходів"), тепер це чіткий обов’язок ("подає", а не "може подати").

Перевищення ліміту заброньованих = втрата статусу критичного підприємства.

Нові правила обліку "сумісників" і тих, хто має іншу відстрочку (працівники, які мають відстрочку з інших причин, а також ті, хто працює за сумісництвом на кількох підприємствах, рахуються в загальній кількості військовозобов’язаних лише за одним місцем роботи).

Жорсткіші вимоги до резидентів Дія Сіті (недостатньо просто бути резидентом Дія Сіті – тепер треба відповідати вимогам ст. 5 Закону про цифрову економіку, що підтверджується податковими розрахунками за останні 6 місяців).

Більше даних у Єдиному переліку (до переліку тепер додають інформацію про те, яким саме критеріям відповідає підприємство).

Перегляд галузевих і регіональних критеріїв (органи влади мають переглянути критерії так, щоб вони застосовувались лише до підприємств, які справді критично важливі (мінімізація "штучного" бронювання).

Також проектом постанови передбачено:

до 10 червня 2026 – перегляд галузевих/регіональних критеріїв;

до 1 липня 2026 – аналіз відповідності підприємств новим критеріям;

до 1 вересня 2026 – перегляд раніше прийнятих рішень; старі рішення про критичну важливість діють не довше ніж до цієї дати;

підвищення коефіцієнта до 3,0 та деякі норми набирають чинності з 1 вересня 2026, решта – з дня опублікування.

Як повідомляв УНІАН, міністр економіки Олексій Соболев заявив, що українські підприємства, які мають статус критичних для бронювання працівників, мають підтвердити критичність до вересня 2026 року.

За словами Соболева, ВВП України минулого року зріс майже на 2%, цього року також очікується зростання. Реальна середня зарплата минулого року зросла над інфляцією на 7%, тому, як наголосив міністр, підвищення зарплати для підтвердження критичності - виправданий критерій.

Що стосується перехідного періоду, як і в грудні 2024 року, підприємства матимуть 3 місяці на підтвердження критичності.

