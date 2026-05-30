Два Ту-142 і нафтотермінал: Генштаб розкрив наслідки ударів по Росії

У ніч на 30 травня підрозділи Сил оборони завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, уражено нафтовий термінал "Курганнефтепродукт" (Таганрог, Ростовська обл., РФ). За попередньою інформацією, пошкоджено резервуар із пальним на території. Термінал використовується для зберігання і перевалки нафтопродуктів, зокрема - в інтересах військових формувань держави-агресора.

Також, як зазначається, у районі Таганрога підтверджено ураження двох літаків Ту-142 та пускової установки зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М".

Ступінь пошкоджень уточнюється. Ту-142 – російський далекомагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95.

Крім того, за даними Генштабу, уражено склад зберігання БпЛА противника у районі Іванівки Харківської області та пункт технічного обслуговування катерів ФСБ РФ (Волошине, тимчасово окупований Крим).

"Також українські воїни завдали уражень по зосередженнях живої сили противника в районі Берестка Донецької області, на військовому полігоні "Трьохізбєнка" на Луганщині та полігоні "Приморський Посад" у Запорізькій області. За результатами минулих заходів підтверджено, що 28 травня 2026 року уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" у районі аеродрому "Саки" на території тимчасово окупованого українського Криму", - йдеться у повідомленні.

На удари по РФ відреагував президент Володимир Зеленський:

"Нові наші далекобійні санкції, і це 500 кілометрів від нашого державного кордону. Цілком справедливо повертаємо війну туди, звідки вона й прийшла. Росія могла би давно завершити свою агресію, але сама обрала затягування і продовження. Тож черговий обʼєкт російської нафтової галузі досягнутий: Армавір, Краснодарський край".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр) заявив, що в ніч на 30 травня Сили безпілотних систем атакували аеродром російських загарбників у Таганрозі. Він уточнив, що знищено два Ту-142.

Також було знищено "Іскандер" - російський оперативно-тактичний ракетний комплекс, здійснює запуск ракет "земля-земля". Як уточнив Мадяр, дрони "рознесли" його на околицях Таганрогу.

