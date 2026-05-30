Залишилось 60 тисяч жителів: Прокудін розповів, як виживає Херсон

При цьому в області залишились жити 150 тисяч осіб.

У Херсоні вже 3 роки залишається близько 60 тис. жителів, які "не живуть, а виживають" під постійними російськими атаками.

Про це на Міжнародному саміті міст та регіонів сказав очільник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін, передають Новини.Live. "Є цифра населення, яка не змінюється вже три роки - приблизно 60 тис. людей. На зиму частина виїжджає, навесні повертається", - розповів він.

Загалом, за словами очільника ОВА, до повномасштабного вторгнення в області проживали близько 500 тис. людей, а зараз - приблизно 150 тис.

Прокудін додав, що через постійні обстріли люди пересуваються лише через спеціальні сіткові тунелі.

"Зараз вже близько 200 км доріг покрито такими тунелями. Побудовано близько тисячі укриттів, 14 підземних лікарень. Усі заходи для дітей, дорослих і людей похилого віку відбуваються під землею. Херсонці фактично живуть під землею", - деталізував чиновник.

Також Прокудін заявив, що російські війська постійно нарощують сили та тестують на Херсонщині новітні дрони й техніку, яких, за його словами, немає навіть на найгарячіших ділянках Донбасу.

Ситуація в Херсоні

2 травня армія РФ вдарила по маршрутці у Дніпровському районі Херсона, внаслідок чого загинули двоє людей.

Раніше видання The Guardian написало, про те, що Херсон - єдине місто в Україні, яке майже безпосередньо знаходиться на лінії фронту з російськими військами і де люди живуть під щоденною загрозою нападу.

