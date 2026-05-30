Яка олія краща для салату: дієтолог назвав 5 найкорисніших для серця

Дієтолог також розповів, як приготувати ідеальну заправку для будь-якого салату.

Домашні заправки для салатів вважаються одним із найпростіших способів поліпшити смак страви й одночасно підвищити її поживну цінність.

Однак, за словами дієтологів, вибір олії має ключове значення – різні види містять різні поєднання корисних жирів, антиоксидантів і рослинних сполук, що впливають на здоров'я серцево-судинної системи, пише Verywellhealth.

Оливкова олія першого холодного віджиму

Оливкова олія першого холодного віджиму вважається одним із найкорисніших варіантів для щоденного вживання. Вона багата на поліфеноли, які мають протизапальну дію та сприяють поліпшенню роботи судин.

Дослідження показали , що регулярне вживання оливкової олії знижує ризик серцево-судинних захворювань та інсульту, а також позитивно впливає на рівень холестерину та артеріальний тиск.

Рапсова олія

Дослідження виявили, що рапсова олія відрізняється нейтральним смаком і здатністю знижувати рівень загального холестерину та "поганого" холестерину.

Дієтологи відзначили, що заміна звичайних жирів на рапсову олію в салатах позитивно вплине на здоров'я серця.

Олія авокадо

Олія авокадо містить велику кількість мононенасичених жирів і вітамін Е. Вона вважається перспективним продуктом для підтримки кардіометаболічного здоров'я, проте наукових даних про її вплив на організм людини поки що недостатньо.

Проте попередні дослідження вказали на його потенційну здатність покращувати ліпідний профіль та підтримувати нормальний рівень холестерину.

Олія волоського горіха

Олія волоського горіха багата на поліненасичені жирні кислоти, включаючи омега-3, які можуть зменшувати запалення судин і підтримувати їх еластичність.

Фахівці відзначили його потенційний кардіопротекторний ефект при регулярному вживанні.

Лляна олія

Лляна олія вважається одним з найкращих рослинних джерел омега-3 жирних кислот. Вона сприяє зменшенню запальних процесів та поліпшенню ліпідного обміну.

При цьому дієтологи підкреслили, що лляну олію краще використовувати тільки в холодних стравах, оскільки вона не підходить для термічної обробки.

Як правильно готувати корисну заправку

Експерти порадили готувати домашні заправки, дотримуючись базового співвідношення 3:1 – три частини олії на одну частину кислоти (наприклад, лимонного соку або оцту). Для поліпшення текстури можна додавати гірчицю, йогурт або тахіні, а смак підсилювати травами та спеціями.

За словами фахівців, вибір олії можна підлаштовувати під смак і призначення страви: оливкова – для універсальних заправок, авокадо – для м'якої текстури, рапсова – для нейтрального смаку, горіхова – для насиченого аромату, лляна – для максимальної користі в холодних стравах.

